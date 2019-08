Palavras de artistas

A pintora Eliza Douglas, parceira na vida e no trabalho de Anne Imhof, a artista cuja obra Faust deu à Alemanha o Leão de Ouro da Bienal de Veneza de 2017, mostra regularmente imagens do seu trabalho no Instagram. Uma hashtag na sua página remete-nos para a galeria que a representa em Los Angeles, a Overduin & Co. Na página da galeria, há um link que apela a doações para uma organização política de defesa de direitos civicos. É que hoje, muito por causa da administração Trump, toda a arte que se faz nos Estados Unidos, pelo menos, se quer activista política. O resto do mundo, Portugal incluído, segue a nova tendência com moderação.

