Billie Eilish suspende colecção de moda após acusação de plágio

Billie Eilish, de 17 anos, avançou com uma colecção de peças essenciais, inspiradas no universo da animação japonesa em colaboração com a marca Siberia Hills, do designer russo Daf Orlovsky. Problema: apenas alguns dias depois, surgiram acusações de plágio. Em causa está uma camisola com capuz a exibir o personagem Nozomi Tojo, do projecto multimédia japonês Love Live!, que se assemelha a uma obra de arte de Makoto Kurokawa.

A responsabilidade foi prontamente assumida pela Siberia Hills, que apresentou desculpas públicas ao artista nipónico: “Ao talentoso artista Makoto Kurokawa, pedimos desculpas.” Na mesma nota, a empresa confirmou que Eilish não estava a par do sucedido: “Billie [Eilish] e sua equipa não sabiam.”

Entretanto, a empresa já cancelou a produção da roupa e a colecção foi retirada da loja online da compositora de Bad guy com a promessa de que todas as encomendas serão ressarcidas.