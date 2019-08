Detido suspeito de matar e cortar cabeça de mulher encontrada em praia de Matosinhos

Um homem foi detido por ser suspeito da autoria material de um homicídio qualificado e profanação de cadáver que levou ao aparecimento de uma cabeça numa praia de Leça da Palmeira, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a Directoria do Norte da PJ explica que o homem, de 32 anos, foi detido “na fronteira da Turquia com a Grécia” e é um cidadão paquistanês para quem a vítima trabalhava, que “se ausentou” de Portugal “logo que foi noticiado o aparecimento da cabeça” de uma mulher numa praia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

A PJ acrescenta que “na origem dos factos, que envolvem também uma mulher detida em Abril, estará a existência de uma dívida” que a vítima “insistia em ver saldada”.

“A investigação iniciou-se com o aparecimento de uma cabeça humana no areal da praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, na manhã do dia 7 de Março de 2019. Após intensas diligências de investigação e cooperação internacional, foi possível identificar e agora deter um cidadão paquistanês, para quem a falecida trabalhava, e que se encontra indiciado pela co-autoria do homicídio e subsequente profanação de cadáver”, descreve a PJ no comunicado.

Aquela força policial acrescenta que o homem foi detido “em cumprimento de um mandado de Detenção Europeu”. O homem, de 32 anos, não tem “actividade profissional conhecida”, acrescenta a PJ.

A 5 de Abril, a PJ revelou ter detido uma mulher por homicídio qualificado e profanação de cadáver, num caso associado ao aparecimento de uma cabeça humana no areal da praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, em 7 de Março.

Na ocasião, a PJ disse que a suspeita era uma massagista de 52 anos e de nacionalidade estrangeira para quem a vítima trabalhava, numa actividade não revelada.

A cabeça de mulher foi encontrada dentro de um saco de plástico, de acordo com relatos feitos na altura por fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça.