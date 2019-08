Jerónimo de Sousa diz que promotores do protesto dos motoristas dão “pretextos para limitar a greve”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou que o partido “é inteiramente solidário” com os motoristas em greve e as suas reivindicações mas que há uma “argumentação que instrumentaliza reais problemas e o descontentamento dos motoristas” e cujos promotores “não se importam de dar pretextos à limitação ao direito à greve como se está a verificar”.

Num comício em Monte Gordo, no Algarve, o líder comunista sustentou que o Governo tem aproveitado esses pretextos para impor medidas como os serviços mínimos e a requisição civil, defendendo a necessidade de uma “luta consequente acompanhada de uma negociação colectiva que resolva os problemas”.

Na primeira intervenção pública desde o início da paralisação, Jerónimo de Sousa referiu-se ao acordo obtido ontem entre a Antram e a Fectrans (afecta à CGTP) como um “protocolo de acordo com novos avanços no plano dos salários, direitos e condições de trabalho”, defendendo a necessidade de “se finalizarem as negociações, que os motoristas beneficiem da aplicação dos avanços em 2020, sem prejuízo das negociações para os próximos anos”.

No seu discurso, Jerónimo de Sousa sustentou que é preciso a intervenção da Autoridade das Condições de Trabalho para “combater o desrespeito do patronato pelas condições acordadas”.

O líder comunista referiu-se ainda a uma frase “dramática” de um motorista quando se mostrou disposto a “morrer de pé por esta luta” para apelar a que a luta seja para “viver de pé, com dignidade e direitos”.