Aqui é para trabalhar como se estivesses em casa

É para reunir na sala Space Invaders ou na Pacman? Na Premium Minds esta é uma pergunta que pode acontecer a qualquer momento. No escritório, em Lisboa, distribuem-se 114 pessoas por mais de mil metros quadrados. O foco são as aplicações para web e dispositivos móveis, mas há muito para fazer naquela que, em 2018, foi considerada pela Exame uma das 15 melhores empresas para trabalhar em Portugal.

Por exemplo, relaxar um pouco. Tirar os sapatos — sim, que nesta sala só se entra descalço — e meditar. O trabalho está complicado? Nada melhor do que dar um salto ao lounge para uma partida de pingue pongue (não esquecer de clicar no botão vermelho para gravar os últimos dez segundos do jogo) ou espreitar a sala de massagens. E ainda há duche, cozinha (com espaço para jam sessions), copa, carros partilhados por todos e uma parede com as fotos dos trabalhadores enquanto crianças.

Estamos a trabalhar ou no nosso lar? "Existe um grande sentimento de pertença", descreve a Lemon Works que visitou a Premium Minds para o projecto Living Offices. "O escritório está pensado a rigor para que diferentes espaços transmitam diferentes funcionalidades e decorado com detalhes que criam o sentimento de 'casa'."

Este é o oitavo episódio da terceira temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas". A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

Sabe mais sobre este escritório no site do projecto Living Offices.