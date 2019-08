Quarto dia de paralisação: “Para resultar, a greve tem de ser longa”

O cansaço começava a notar-se nos homens que se concentravam de manhã em Leça da Palmeira, Matosinhos. Tinha início o quarto dia de greve e o boicote aos serviços mínimos da manhã do dia anterior parecia não ter sortido efeito: a requisição civil manteve-se contida à zona Sul, apesar do atraso de três horas no abastecimento de dezenas de camiões. O feriado seria um dia em que se podia fazer mossa na distribuição de combustível, na perspectiva dos grevistas, mas cerca de 50 veículos entraram escoltados pela polícia durante a madrugada.

