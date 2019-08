Gás de botija não está a chegar às bombas

O presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) está preocupado com os prejuízos das empresas com a greve. Não são apenas os abastecimentos de gasóleo e a gasolina que causam apreensão: as botijas de gás não estão a chegar a vários pontos de revenda, disse ao PÚBLICO o presidente da associação Francisco Albuquerque.

