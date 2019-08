V. Guimarães enfrenta Steaua e Spartak espera pelo Sp. Braga

O Steaua Bucareste sofreu, mas é o adversário do V. Guimarães no play-off da Liga Europa. A equipa romena eliminou os checos do Mladá Boleslav, nesta quinta-feira, na terceira pré-eliminatória da prova – os minhotos já tinham superado o Ventspils –, vencendo por 1-0, com um golo aos 90+1’.

Depois do 0-0 na primeira mão, na capital romena, este segundo jogo foi de sentido único, com o Steaua a fazer valer, mesmo fora de casa, o favoritismo teórico. Apesar do domínio territorial e do número elevado de oportunidades de golo, o Steaua teve dificuldade em desfazer o nulo.

Com a expulsão de Krapka, aos 75 minutos, os romenos carregaram na pressão e, não dando colectivamente durante 90 minutos, teve de dar individualmente, aos 90+1’. Pantiru recebeu, conduziu, driblou e rematou forte, de pé esquerdo, já dentro da área, para um golo que valeu apuramento.

O Steaua, em mau momento no campeonato romeno (10.º lugar), não utilizou Diogo Salomão, mas teve Thierry Moutinho no “onze”.

Ainda nesta tarde, o Spartak Moscovo confirmou o favoritismo que trazia da primeira mão – venceu por 3-2 fora de casa – e eliminou o Thun, da Suíça. Este desfecho implica que, caso o Sp. Braga ultrapasse o Brondby (19h45), terá a equipa russa pela frente no play-off.

O jogo do Spartak até começou com alguma emoção, já que o Thun entrou praticamente a vencer, com um grande remate de Glarner, à entrada da área, aos sete minutos. Numa partida dividida e recheada de oportunidades de golo de ambos os lados, só o desacerto na finalização impediu um placard bem “colorido” logo na primeira parte.

O pontapé de Glarner colocava os suíços a apenas um golo do apuramento, mas o guarda-redes Faivre hipotecou as esperanças do Thun.

Primeiro, aos 52 minutos, largou para a frente um remate de Schürrle e Ponce fez o empate. Seis minutos depois, um cruzamento de Mirzov passou por baixo das mãos de Faivre e Schürrle “encostou” tranquilamente.

O Thun ainda assustou, no início do jogo, mas quem segue em frente é um Spartak que teve Melgarejo, ex-Benfica, em campo na segunda parte.

Dos restantes jogos, destaque para a passagem do Apollon, do português João Pedro, que, com um 3-1 em casa, eliminou o Áustria Viena.

Por outro lado, na Ucrânia, frente ao Zorya, o CSKA Sófia, de Nuno Tomás, Bikel e Tiago Rodrigues, prejudicado pela expulsão precoce de Turitsov, aos 22 minutos, não conseguiu virar o 1-1 obtido na Bulgária. A equipa dos portugueses teve, ainda assim, uma mão-cheia de oportunidades de golo, que de nada valeram nesta quinta-feira, acabando, até, por sofrer o 1-0 aos 88 minutos.

Também negativo foi o final de tarde de Jair e André Geraldes, que estiveram na derrota do Maccabi Tel Aviv frente ao Suduva. No sul da Lituânia, a equipa israelita perdeu por 2-0, num resultado pouco corroborado pelas estatísticas: os lituanos fizeram dois golos em duas oportunidades, enquanto os israelitas não fizeram nenhum em 17 (!) ocasiões de golo.

Resultados da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória:

Terça-feira, 13 de Agosto

Kalju (Est)-Dudelange (Lux), 0-1

Linfield (Irl. Norte)-Sutjeska (Mon), 3-2

Dundalk (Irl)-Slovan Bratislava (Esl), 1-3

Quarta-feira, 14 de Agosto

V. Guimarães (Por)-Ventspils (Let), 6-0

Atromitos (Gre)-Legia Varsóvia (Pol), 0-2

Saburtalo (Geo)-Ararat (Arm), 0-2

Quinta-feira, 15 de Agosto

HJK (Fin)-Riga FC (Let), 2-2

Dínamo Tbilisi (Geo)-Feyenoord (Hol), 1-1

Spartak Moscovo (Rus)-Thun (Sui), 2-1

AIK (Sue)-Sheriff (Mol), 1-1

Apollon (Cpr)-Áustria Viena (Aus), 3-1

BATE (Bie)-FK Sarajevo (Bos), 0-0

Zorya (Ucr)-CSKA Sofia (Bul), 1-0

Mladá Boleslav (R.Checa)-Steaua Bucareste (Rom), 0-1

Shakhtyor (Bie)-Torino (Ita), 1-1

Suduva (Lit)-Maccabi Tel Aviv (Isr), 2-1

Yehuda (Isr)-Neftci (Aze), 2-1

Malatyaspor (Tur)-Partizan (Ser), 1-0

Zrinjski (Bos)-Malmo (Sue)

H. Beer Sheva (Isr)-Norrkoping (Sue), 18h30

TNS (Gal)-Ludogorets (Bul), 18h30

AEK (Gre)-U. Craiova (Rom), 19h

Plzen (R.Checa)-Antuérpia (Bel), 19h

Valletta (Mal)-Astana (Caz), 19h

Aris (Gre)-Molde (Nor), 19h30

AZ (Hol)-Mariupol (Ucr)19h30

Eintracht Frankfurt (Ale)-Vaduz (Lie), 19h30

Gent (Bel)-AEK Larnaca (Cpr), 19h30

PSV (Hol)-Haugesund (Nor), 19h30

Estrasburgo (Fra)-Lok. Plovdiv (Bul), 19h30

Aberdeen (Esc)-Rijeka (Cro), 19h30

Sp. Braga (Por)-Brondby (Din), 19h30

Rangers (Esc)-Midtjylland (Din), 19h30

Wolverhampton (Ing)-Pyunik (Arm), 19h45

Espanyol (Esp)-Luzern (Sui), 20h