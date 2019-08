Sp. Braga volta a vencer Brondby e ruma ao play-off

O Sp. Braga recebeu e venceu esta quinta-feira o Brondby, por 3-1, garantindo a qualificação para o play-off da Liga Europa com um total de 7-3 nas duas mãos da terceira pré-eliminatória da competição. Os minhotos marcaram, assim, encontro com os russos do Spartak de Moscovo, com quem discutirão o acesso à fase de grupos.

Palhinha (19'), André Horta (41') e Paulinho (66') foram os autores dos golos do Sp. Braga, que se apresentou na Pedreira com seis alterações em relação ao último “onze” utilizado pelo técnico Ricardo Sá Pinto. O primeiro golo surgiu na sequência de um erro do guarda-redes da equipa dinamarquesa, que entregou a bola ao médio português, hipotecando as possibilidades de dar a volta à eliminatória, depois do 4-2 de Brondby.

André Horta ampliou a vantagem antes do intervalo, e Paulinho surgiu a confirmar a goleada na sequência de um penálti defendido por Scwäbe (66'), com o avançado a emendar a falha de Wilson Eduardo.

Desmoralizado, o Brondby ainda conseguiu marcar o golo de honra, por Bjur (85'), ganhando novo alento e falhando por pouco o segundo dois minutos depois.