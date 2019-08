Frederico Morais lidera seleção portuguesa nos Mundiais de surf

O surfista Frederico Morais, 31.º classificado do ranking mundial, destaca-se na selecção portuguesa para o Campeonato do Mundo de 2019, em Miyasaki, no Japão, cuja lista de seis atletas convocados foi hoje divulgada.

Além de “Kikas”, o seleccionador David Raimundo elegeu também Vasco Ribeiro, Miguel Blanco, Teresa Bonvalot, Carol Henrique e Yolanda Hopkins Sequeira para representar Portugal na prova que se disputa entre 7 a 15 de Setembro e proporciona a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

“Este é o primeiro Campeonato do Mundo da história do surf que qualifica para uns Jogos Olímpicos, pelo que o seu significado é imenso. Portugal leva até ao Japão um lote de atletas que representa o que de melhor tem sido feito no surf português desde há vários anos”, observou o presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Aranha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Frederico Morais, que já participou em várias provas do circuito mundial deste ano (do qual é suplente, após ter sido despromovido em 2018), é a principal referência da selecção portuguesa, que, segundo João Aranha, procura “fazer história, não só do surf, mas do desporto nacional”.

A competição em Miyasaki não representa a última oportunidade para conquistar o apuramento através da Associação Internacional de Surf para Tóquio2020 -- edição em que a modalidade faz a estreia olímpica -, uma vez que ainda será possível obtê-lo no torneio mundial de 2020.