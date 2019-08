Estreia de sonho para Pedro Neto e golo de sonho para Diogo Jota

Pedro Neto, português recém-contratado pelo Wolverhampton, foi fulcral na vitória dos ingleses por 3-0, frente ao Pyunik, nesta quinta-feira, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

A equipa de Nuno Espírito Santo – que montou um “onze” alternativo, com apenas três portugueses (Moutinho, Vinagre e Neto) – trazia um 5-0 da primeira mão e confirmou, assim, o apuramento para o play-off.

O jogo acabou por ser disputado em ritmo baixo, com a eliminatória já “decidida”, mas houve quem aproveitasse para brilhar e “baralhar as contas” a Nuno: Adama Traoré desequilibrou durante toda a partida, no corredor direito, e Pedro Neto, em estreia, fez o primeiro golo e assistiu Gibbs-White para o segundo. Rúben Vinagre ainda “matou” a partida, com assistência de Traoré, antes deste grande golo de Diogo Jota, de bicicleta.

Rui Patrício e Rúben Neves não saíram do banco, com os “wolves” a pensarem já no duelo de segunda-feira frente ao Manchester United, para a Liga inglesa.

Dos últimos jogos da noite, destaque negativo para João Pereira. Na Turquia, o Trabzonspor eliminou o Sparta Praga, num dos duelos de maior cartaz, ainda que possa receber, em breve, uma má notícia.

João Pereira agrediu um adversário com uma cotovelada – à qual ainda se seguiu uma investida agressiva do português na direcção do jogador magoado – e, por não ter havido acção do árbitro, quer técnica quer disciplinar, o português dificilmente escapará a um castigo da UEFA.

No que toca aos portugueses, o AEK, treinado por Miguel Cardoso, empatou a um golo frente ao Universidade Craiova, não facilitando depois do 3-1 da primeira mão. Esteve em campo uma autêntica armada portuguesa, com Hélder Lopes, Francisco Geraldes, Paulinho, André Simões, Nélson Oliveira e David Simão.

Em Israel, o Hapoel Beer Sheva, sem Miguel Vítor, lesionado, conseguiu o apuramento, fruto de um golo decisivo de um jogador chamado Hasselbaink. Trata-se do sobrinho do mítico Jimmy-Floyd Hasselbaink, que passou pela Liga portuguesa e pela Premier League.

Por fim, o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência (entrou na segunda parte), tinha um jogo para “cumprir calendário”, depois do 5-0 na primeira mão. Este segundo jogo trouxe nova vitória frente ao Vaduz, por 1-0.

Resultados da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória:

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Terça-feira, 13 de Agosto

Kalju (Est)-Dudelange (Lux), 0-1

Linfield (Irl. Norte)-Sutjeska (Mon), 3-2

Dundalk (Irl)-Slovan Bratislava (Svk), 1-3

Quarta-feira, 14 de Agosto

V. Guimarães (Por)-Ventspils (Let), 6-0

Atromitos (Gre)-Legia Varsóvia (Pol), 0-2

Saburtalo (Geo)-Ararat (Arm), 0-2

Quinta-feira, 15 de Agosto

HJK (Fin)-Riga FC (Let), 2-2

Dínamo Tbilisi (Geo)-Feyenoord (Hol), 1-1

Spartak Moscovo (Rus)-Thun (Sui), 2-1

AIK (Sue)-Sheriff (Mol), 1-1

Apollon (Cpr)-Áustria Viena (Aus), 3-1

BATE (Bie)-FK Sarajevo (Bos), 0-0

Zorya (Ucr)-CSKA Sofia (Bul), 1-0

Mladá Boleslav (R.Checa)-Steaua Bucareste (Rom), 0-1

Shakhtyor (Bie)-Torino (Ita), 1-1

Suduva (Lit)-Maccabi Tel Aviv (Isr), 2-1

Yehuda (Isr)-Neftci (Aze), 2-1

Malatyaspor (Tur)-Partizan (Ser), 1-0

Zrinjski (Bos)-Malmo (Sue), 1-0

H. Beer Sheva (Isr)-Norrkoping (Sue), 3-1

TNS (Gal)-Ludogorets (Bul), 0-4

AEK (Gre)-U. Craiova (Rom), 1-1

Plzen (R.Checa)-Antuérpia (Bel), 2-1

Valletta (Mal)-Astana (Caz), 0-4

Aris (Gre)-Molde (Nor), 19h30

AZ (Hol)-Mariupol (Ucr), 4-0

Eintracht Frankfurt (Ale)-Vaduz (Lie), 1-0

Gent (Bel)-AEK Larnaca (Cpr), 3-0

PSV (Hol)-Haugesund (Nor), 0-0

Estrasburgo (Fra)-Lok. Plovdiv (Bul), 1-0

Aberdeen (Esc)-Rijeka (Cro), 0-2

Sp. Braga (Por)-Brondby (Din), 3-1

Rangers (Esc)-Midtjylland (Din), 3-1

Wolverhampton (Ing)-Pyunik (Arm), 4-0

Espanyol (Esp)-Luzern (Sui), 20h