Músico Peter Murphy está hospitalizado após sofrer enfarte

O cantor britânico Peter Murphy sofreu um enfarte na terça-feira em Nova Iorque e está hospitalizado e em recuperação, informaram os seus representantes e o cardiologista que o assistiu. O músico, rosto e voz dos Bauhaus e um dos nomes mais reconhecidos do rock gótico, tem 62 anos. Os concertos que tinha agendados para os próximos dias foram cancelados.

Segundo comunicaram os seus representantes, na noite de dia 13 Peter Murphy foi levado para o Hospital de Lenox Hill, em Nova Iorque, depois de se ter queixado de falta de ar. Estava “incapaz de actuar no seu concerto agendado para [a sala] Le Poisson Rouge. No início da manhã de quarta-feira, foi determinado que Peter tinha sofrido um ataque cardíaco”, indica a nota partilhada nas contas de redes sociais do músico.

A mesma nota cita o cardiologista do mesmo hospital, Jason Song, que diz: “Murphy foi admitido para tratamento de um enfarte do miocárdio, foram-lhe colocados dois stents na sua artéria coronária direita e começou medicação para gerir o seu problema cardíaco. Permanece no hospital para monitorização continuada do seu estado”.

Entretanto, a série de concertos agendada para os próximos dias em Nova Iorque foi cancelada e adiada para data ainda por anunciar. Os concertos Residency, na sala Le Poisson Rouge, estavam marcados para esta quinta-feira e para os dias 16, 18 e 19 de Agosto em Nova Iorque. Parte das datas seriam para homenagear David Bowie, outra noite para interpretar temas dos Bauhaus e esta quinta-feira estaria dedicada aos maiores êxitos a solo do músico.

Peter Murphy é uma presença assídua nos palcos portugueses, primeiro com os Bauhaus mas também a solo. Foi precisamente para assinalar os 40 anos da fundação da banda que actuou no Festival Vilar de Mouros ou na LX Factory, em Lisboa, em 2018.