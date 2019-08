Frágil, este ano Locarno está tão frágil

É um tema recorrente de Locarno 2019. Do pai e da filha de Das freiwillige Jahr, de Ulrich Köhler e Henner Winckler, ao caixeiro-viajante do Technoboss de João Nicolau (e garantimos que isso terá alguma coisa a ver com a quantidade de “votos” da crítica e da indústria para dar o prémio de interpretação a Miguel Lobo Antunes). Da dupla de amigos em busca da cidade perdida de The Last Black Man in San Francisco, de Joe Talbot, à mulher confrontada com a espiral em que a sua vida se tornou de A Girl Missing, de Koji Fukada.

