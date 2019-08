Quando a História se engana na porta

Dá-lhes um Hamlet sexy e malévolo, embrenha-te na cena e segue o gozo que ela te dá”. Ouve-se esta frase (ou muito semelhante: citamos de memória mas jurando pela fidelidade ao espírito) num momento de Era uma Vez...em Hollywood, como conselho de “direcção de actores” dado por um realizador à personagem de Leonardo DiCaprio — um actor em semi-decadência, que nos anos 50 fora vedeta de westerns televisivos mas que agora, em 1969, nos alvores da Nova Hollywood, está confinado a papéis estereotipados de vilão e se vê na iminência de rumar aos western-spaghetti italianos para recuperar alguma credibilidade (podia ser um émulo de Clint Eastwood, que também precisou do “Era uma Vez” de Sergio Leone para voltar a erguer a sua estrela: este filme é uma lente distorcida aplicada à Hollywood do final da década de 1960, naquele intervalo entre o desabamento da época clássica e a emergência dos easy riders, que já estão no filme, e depois dos godfathers e dos raging bulls).

