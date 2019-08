O cowboy e a fluffer

Depois de a ficção ter permitido que Vincent Vega (John Travolta) fechasse de mansinho e vivo as portas de Pulp Fiction (1994) — ele que antes fora abatido de forma pouco gloriosa à saída de uma casa de banho —, o Deus ex-machina Tarantino faz-se poeta em Era uma vez... em Hollywood. A barbárie é vingada e retribuída e ficamos com um cowboy desengonçado pela atrapalhação e com a sua vizinha loura com a brisa de Verão na voz — como Marilyn Monroe, que foi vizinha de Tom Ewell n’O Pecado Mora ao Lado, de Billy Wilder.

