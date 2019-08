Fim-de-semana prolongado começa com subida da temperatura (mas é sol de pouca dura)

O fim-de-semana prolongado para muitos portugueses que começa esta quinta-feira vai trazer uma ligeira subida da temperatura em quase todo o território continental.

Para o feriado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu limpo, com nebulosidade matinal e uma pequena subida dos termómetros, em particular da temperatura mínima. Para o mesmo dia, o IPMA prevê vento moderado a forte durante a tarde, principalmente na faixa costeira ocidental e nas terras altas, e também períodos de maior nebulosidade ou nevoeiro matinal na zona litoral Norte e Centro.

As máximas desta quinta-feira serão superiores em um ou dois graus às temperaturas desta quarta-feira, disse ao PÚBLICO a meteorologista do IPMA Joana Sanches. Para sexta-feira “não se prevêem grandes variações”. No entanto, o bom tempo não veio para ficar: no sábado e no domingo, “vamos ter uma pequena descida das máximas”.

Nesta quinta-feira, na generalidade do território continental português, as temperaturas mínimas vão variar entre os 14ºC (Braga e Bragança) e os 22ºC (Faro) e as temperaturas máximas entre os 23ºC (Porto) e os 37ºC (Castelo Branco, Évora e Beja).

Na região da Grande Lisboa, as temperaturas deverão oscilar entre os 19 e os 31 graus Celsius, com céu limpo e períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã. No Grande Porto, a temperatura mínima prevista é de 16 graus Celsius e a máxima de 24ºC, existindo também a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

Para a Madeira está prevista para muita nebulosidade e possibilidade chuva fraca a partir da tarde, além de vento moderado a forte. O arquipélago deverá apresentar uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. Nos Açores, todas as ilhas contarão com períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos.

Para sexta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro até ao início da manhã e a partir do final da tarde e vento fraco a moderado, principalmente no Algarve e nas terras altas do Centro e Sul. A possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro mantém-se.

Para o fim da semana, o instituto prevê uma pequena descida da temperatura máxima, sendo que as mínimas deverão oscilar entre os 13 graus Celsius (Braga) e os 22 graus Celsius (Faro) e as máximas entre os 23 (Porto) e os 37 graus Celsius (Castelo Branco e Évora).

Sábado pode trazer chuva

“Assim sendo, os dias mais quentes desta semana serão a quarta, a quinta e a sexta-feira”, afirma Joana Sanches. Já para o primeiro dia do fim-de-semana, as previsões de nevoeiro matinal e nebulosidade mantém-se, mas o IPMA prevê períodos de chuva fraca ou chuviscos e uma descida ligeira da temperatura. “No sábado já há possibilidade de ocorrer alguma chuva fraca ou alguns chuviscos, principalmente no litoral a norte do Cabo Mondego até meio da manhã e novamente a partir da tarde”, explica.

No sábado, Lisboa chegará aos 30ºC, Leiria aos 27ºC, Viana do Castelo fica-se pelos 24ºC e o Porto pelos 23ºC. As regiões do interior continuarão a registar temperaturas acima dos 30ºC, com Bragança a chegar aos 31ºC, Faro aos 32ºC, Beja aos 34ºC e Castelo Branco e Évora a atingir os 35ºC .

Para este dia, as temperaturas deverão descer e registar-se-ão períodos de nebulosidade em quase todo o território nacional, mesmo nas regiões do interior. “No domingo, principalmente no interior Norte e Centro, podem haver descidas de três a cinco graus”, diz a meteorologista do IPMA.

Segundo as previsões do IPMA, os termómetros em Lisboa e Leiria vão descer dois graus (dos 30ºC para os 28ºC e dos 27ºC para os 25ºC), no Porto descem dos 23ºC para os 22ºC, em Bragança dos 31ºC para os 26ºC. No interior Norte e Centro, Castelo Branco deverá registar 31º, uma descida de quatro o graus em relação a sábado, Évora desce dos 35ºC para os 33ºC. Só Faro regista um aumento da temperatura, passando dos 32ºC para os 33 graus Celsius.