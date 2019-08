Dono da Cofina avalia compra da TVI e CMVM suspende acções

O empresário Paulo Fernandes, dono do grupo Cofina, que inclui o Correio da Manhã e a CMTV está a avaliar a compra da Media Capital aos espanhóis da Prisa. Já há mesmo um memorando de entendimento entre Paulo Fernandes e a Prisa, informação que levou a CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a suspender a negociação das acções da Cofina e do grupo Media Capital, cerca de quinze minutos antes do fecho da sessão, com a justificação de que se “aguarda a divulgação de informação relevante ao mercado”.

A decisão de suspender a negociação das duas empresas terá acontecido em simultâneo com a de as questionar sobre a veracidade das notícias que davam conta desse memorando de entendimento, uma vez que o PÚBLICO apurou que pouco depois das 16h a Media Capital ainda não tinha sido interpelada pela comissão de valores mobiliários.

A existência do memorando de entendimento para que os dois grupos passem a fazer negociações exclusivas foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo Negócios, que pertence ao grupo Cofina. Os rumores sobre o interesse da Cofina têm circulado no mercado desde o início do Outono do ano passado, poucos meses depois do fim do negócio com a Altice, que deixou expirar o prazo previsto no contrato de compra e venda para a conclusão do negócio sem tomar qualquer decisão. Para isso muito contribuiu a imposição de remédios pela Anacom, que a Altice sempre se recusou a adoptar.

Porém, durante estes últimos meses, a Media Capital sempre desmentiu esses rumores e a administradora-delegada da Prisa até há um mês, Rosa Cullell, dizia na altura ao PÚBLICO que não tinha havido mais nenhuma “proposta de venda clara e formal” além daquela à Altice. Que acontecera apenas porque a Prisa precisava de dinheiro, mas que agora, em Julho de 2019, o grupo até “está numa situação muito melhor” depois de terem feito uma reestruturação e aumentos de capital.

A primeira reacção do mercado accionista à notícia da existência de negociações levou nesta quarta-feira a uma subida da cotação da Cofina, passando dos 0,421 euros para os 0,445 euros quando a negociação foi suspensa, o que significa uma valorização de 5,7%. Já a Media Capital encerrou exactamente como abriu, em 1,89 euros, sem qualquer oscilação.

Questionada pelo PÚBLICO, a Prisa disse não ter quaisquer comentários a fazer sobre o assunto e a Media Capital também se remete ao silêncio.