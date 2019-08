Os profetas castigados, a Senhora inquebrável e a diocese que ia “do Brasil à Índia”

Professora do ensino secundário, com mestrado e doutoramento em História Moderna, Ana Cristina Trindade estuda como ninguém a História Religiosa da Madeira. Faz parte da plataforma Aprender Madeira, o Novo Dicionário Enciclopédico da Madeira. Entre os trabalho que tem publicado destacam-se A moral e o pecado público no arquipélago da Madeira na segunda metade do século XVIII (1999) e Plantar nova Cristandade – um desígnio jacobeu para a diocese do Funchal. D. frei Manuel Coutinho, 1725-1741 (2012). Este é um registo parcial de uma longa conversa, a propósito dos 600 anos da Madeira, na esplanada do antigo Colégio dos Jesuítas do Funchal, hoje Reitoria da Universidade da Madeira.

Continuar a ler