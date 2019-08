Apoiante do líder do PSD defende que Rio tem de sair depois das legislativas

Hugo Neto, líder da concelhia do PSD-Porto e apoiante de longa data de Rui Rio, fez um forte ataque ao líder do partido não só por causa das escolhas para as listas de deputados mas também pela estratégia seguida. Num post no Facebook, o social-democrata conclui: “É hoje quase unânime, que depois de tantos erros e passos em falso, Rio terá que sair depois de 6/10”.

Próximo de Rui Rio – foi adjunto na câmara no tempo em que o autarca liderou o município – Hugo Neto critica a decisão de o líder e o seu núcleo duro terem tirado férias “a meio de uma crise” que “preocupa os portugueses”, à semelhança da crítica que faz hoje o presidente da Câmara de Cascais Carlos Carreiras. “A ausência total de PSD, durante duas longas semanas num período político crítico é inaceitável e apresenta um odor demasiado forte a uma incompetente arrogância para que eu me consiga manter calado. O PSD é mais do que isto”, escreveu no Facebook.

“Tratou-se de um desabafo de quem está desiludido”, afirmou ao PÚBLICO, escusando-se a acrescentar declarações ao que escreveu naquela rede social.

No mesmo post, o dirigente concelhio criticou ainda fortemente o processo de elaboração das listas nacionais não só por causa da exclusão de certas figuras sociais-democratas mas também por causa das escolhas para o Porto. Hugo Neto disse ter transmitido a Rui Rio “o quão grave e errado sinal seria deixar de parte um dos melhores do PSD, como Miguel Pinto Luz, uma incompreensível injustiça vetar ou, de forma mais covarde e menos assumida, relegar para a inelegibilidade Maria Luís Albuquerque ou esquecer o contributo de trabalho de Emídio Guerreiro”. Para o social-democrata, que liderou a empresa Porto Lazer até 2013, “Rui Rio conseguiu cometer cumulativamente todos estes erros e falhas graves na construção das listas nacionais”.

Já sobre a lista do Porto, Hugo Neto acusa Rio de ter imposto sete nomes e considera que as escolhas feitas, salvo algumas excepções, “não asseguram reforço de competências técnicas ao grupo parlamentar” e também “não representam as bases do partido, não garantem equilíbrio territorial e não cruzam verdadeiramente o partido com o melhor da nossa sociedade”.

Assumindo a desilusão com o líder do PSD, Hugo Neto considera que Rio é a “personificação máxima do Princípio de Peter” ao ter-se rodeado de rodeado de “gente sem qualidade” e ao ter-se tornado num presidente “sem rumo nem estratégia”. “E se é, hoje, quase unânime, que depois de tantos erros e passos em falso, Rio terá que sair depois de 6/10, escusava de ter escolhido a porta mais minúscula para essa mesma saída”, escreveu.