PÚBLICO procura analista de dados e analista de media digital

O PÚBLICO pretende continuar a sua aposta na criação e desenvolvimento do produto digital e para tal precisa reforçar a equipa de análise de dados. Esta equipa tem como objectivo apresentar, de forma inovadora, indicadores e análises que permitam optimizar os resultados de cada acção digital nas diversas plataformas. Os candidatos terão a oportunidade de trabalhar num ambiente digital inovador onde poderá adquirir novas competências tecnológicas em contexto de dados gigantes.

Função: analista de media digital

Perfil de competências

O candidato deve ser capaz de discutir conceitos e ter elevado sentido para a inovação e implementação de ideias. Deve ser capaz de desenvolver o seu trabalho de forma rigorosa e com capacidade de trabalho em equipa. A função pretendida exige um bom domínio de programas do ambiente Office, nomeadamente Excel. Conhecimentos básicos de estatística e de análise de dados serão valorizados. Esta função pressupõe um elevado grau de curiosidade, pró-actividade e motivação, assim como, capacidade de análise descritiva e respectiva interpretação dos resultados no negócio.

Formação: Marketing e Comunicação Empresarial; Comunicação Empresarial ou Gestão de Marketing; Gestão; outras licenciaturas poderão ser consideradas.

Descrição das actividades a desenvolver:

extrair conhecimento útil dos indicadores para accionar em tempo real; análise de KPIs e recomendações em tempo real;

desenvolver um processo/rotina de comparação de produto/acções;

estudar o produto digital e analisar o que está a ser feito interna e externamente; benchmarking e análises de mercado e concorrência;

desenvolver uma investigação contínua e análise de tendências;

adquirir competências de análise de dados.

Função: analista de dados

Perfil de competências

O candidato deve ser capaz de discutir conceitos e ter elevado sentido para a inovação e implementação de ideias. Deve ser capaz de desenvolver o seu trabalho de forma rigorosa e com capacidade de trabalho em equipa. Deverá apresentar uma genuína paixão pela extracção de conhecimento dos dados, assim como na transformação do conhecimento extraído numa visão accionável. O candidato deverá ainda ter:

experiência de trabalho comprovada em media, telecomunicações ou e-commerce;

excelentes capacidades de comunicação, organização, negociação e relacionamento interpessoal;

fortes capacidades de decisão, planeamento e resolução de problemas, com capacidade comprovada para identificar e priorizar problemas críticos;

pensamento quantitativo e analítico excepcional;

conhecimentos avançados com o MS Office (Excel, PowerPoint, Word), ferramentas de marketing (Google Analytics, Mixpanel, Adjust, e/ou outros) e redes de marketing (social, AdWords, remarketing, redes de anúncios e outros);

conhecimento fluente em inglês.

Valorizamos conhecimento de bases de dados e uma linguagem de programação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Formação: Gestão de Informação, Estatística, Matemática Aplicada, Marketing Digital e Analytics, Análise de dados ou Engenharia de dados, outras licenciaturas poderão ser consideradas.

Descrição das actividades a desenvolver:

Mais populares A carregar...

aplicação de métodos de análise de dados: procura de padrões e tendências, criações de modelos para definição de estratégias;

análise de todas as campanhas de aquisição e retenção de clientes web e mobile e todo o marketing, incluindo bases dados de marketing, e-mail, social media e print;

identificar tendências e insights de mercado com vista a optimizar recursos e desempenho;

benchmarking e análises de mercado e concorrência;

brainstorming de novas estratégias de crescimento;

planear, executar e analisar experiências e testes de conversão;

colaboração com equipes internas para criação de campanhas;

optimização de funis de conversão e da experiência do leitor;

colaboração com fornecedores e outros parceiros.

As respostas devem ser enviadas para [email protected] até 15 de Setembro de 2019.