Ser Voluntário… na Animalife

Área Geográfica: Nacional

Tema: Apoio a famílias carenciadas, apoio a pessoas sem-abrigo e a associações de protecção animal.

A Animalife é uma associação sem fins lucrativos, criada em Outubro de 2011, cuja principal missão reside no envolvimento e na sensibilização da comunidade para os problemas do abandono e maus tratos de animais de companhia, actuando sobre as suas causas. Com sede em Lisboa, a associação tem abrangência nacional graças à participação de voluntários espalhados pelo país e à dinamização de uma rede social própria.

Ao longo dos anos tem investido em três linhas de acção: 1) apoio a famílias em situação de carência económica; 2) acompanhamento de pessoas em situação de sem-abrigo com animais a cargo; 3) apoio a associações e grupos de protecção animal.

A Animalife é também a entidade criadora e organizadora Banco Solidário Animal, uma campanha nacional de recolha de alimentos e outros bens essenciais, que acontece três vezes por ano (Fevereiro/Março, Maio e Setembro/Outubro), em hipermercados e supermercados de todo o país, incluindo ilhas.

Qual o impacto da Animalife?

Actualmente, a Animalife consegue ajudar cerca de 250 entidades de apoio animal e aproximadamente 700 pessoas em situação vulnerável, num universo de mais de 2400 animais apoiados. Disponibiliza, além de alimentação, tratamentos médico-veterinários (esterilização, vacinação, desparasitação e identificação electrónica).

Como posso ajudar?

Os voluntários são convidados a participar nas tarefas diárias da associação, que são maioritariamente administrativas, nomeadamente:

apoio a famílias e a pessoas em situação de sem abrigo;

apoio a associações;

captação de fundos (organização de eventos e campanhas para angariação de donativos).

Paralelamente, também é possível apoiar participando como voluntário no Banco Solidário Animal; o próximo está marcado para o fim-de-semana de 28 e 29 de Setembro e para o de 5 e 6 de Outubro.

O que precisam de mim?

Os voluntários devem ter uma participação semanal nas várias tarefas da associação. Poderão ser integrados num dos departamentos da associação e focar-se mais numa determinada função ou podem desempenhar tarefas várias, conforme a sua disponibilidade.