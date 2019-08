Igreja de Santa Clara vai retomar obras e será “devolvida” à cidade em 2020

Primeiro foram as térmitas e uma urgente intervenção para “salvar” o santo, acomodado num altar em risco de ser destruído por essa praga de insectos. Estávamos em 2015 e a igreja de Santa Clara, considerada um dos mais belos exemplos do barroco joanino no Porto, iniciava a sua primeira fase de obras. Depois dessa, várias se seguiriam, de maior ou menor dimensão. Mas a “maior empreitada de todas”, que havia sido travada no final do ano passado, só agora vai avançar. A 26 de Agosto, fecham-se as portas do espaço para iniciar a recuperação de “toda a nave central da igreja”. Se tudo correr bem, a obra estará concluída durante o último semestre de 2020.

O processo tinha sido freado com uma impugnação do concurso público, feito por uma das empresas concorrentes. Agora, tendo o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga levantado esse embargo e o Tribunal de Contas emitido um visto prévio, a empreitada pode arrancar, confirmou ao PÚBLICO António Ponte, da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN).

Foto Desde 2014, têm sido várias as operações feitas neste local, monumento nacional desde 1910 Maria João Gala

A argumentação baseou-se no “superior interesse público” da obra. A igreja de Santa Clara - parte do anterior Convento, nacionalizado em 1900, e cujo edifício convive paredes meias com a sede do Comando Metropolitano do Porto da PSP, no antigo claustro da estrutura - “é uma das maiores joias do Barroco português e monumento nacional”, começa por dizer o director regional, António Ponte. E havia “riscos estruturais graves se a intervenção não fosse feita”. Além disso, como a empreitada tem apoios comunitários e estes têm prazos para serem utilizados, o seu adiamento podia significar a “perda de capacidade para avançar”.

Esta intervenção, a de maior dimensão até agora, vai obrigar ao fecho da igreja durante um ano - ao contrário do que aconteceu noutras, onde os encerramentos foram sendo pontuais - e representa um investimento de 827 mil euros. “Os trabalhos de conservação e restauro do recheio artístico da igreja implicam o tratamento, limpeza e consolidação de toda a talha pintada ou dourada, da escultura e imaginária, das pinturas sobre tela e de pintura mural, de granitos e, ainda, trabalhos de consolidação de estruturas dos retábulos”, descreve a DRCN.

Desde 2014, têm sido várias as operações feitas neste local, monumento nacional desde 1910 e situado na zona da cidade reconhecida pela UNESCO como Património da Humanidade. Já concluídos, por exemplo, foram trabalhos estruturais e de conservação e restauro os dois níveis do coro do antigo convento.

A chamada “Operação Igreja de Santa Clara do Porto” representa um investimento total de dois milhões de euros e é comparticipada em 85% pelo Programa Operacional Norte 2020 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com o Mecenato da Irmandade dos Clérigos e a Fundação Millennium BCP. Já prontos para arrancar estão também trabalhos de “conservação e restauro da sacristia” e também uma recuperação do “centro de acolhimento”, acrescenta António Ponte.

A curto prazo serão também iniciados os “trabalhos de beneficiação dos paramentos exteriores, dos acessos de público e das instalações eléctricas e os trabalhos de conservação e restauro do órgão e dos portais em cantaria de granitos”.

Esta infra-estrutura “constitui um relevante testemunho de um conjunto monástico feminino que integra uma vasta rede de património religioso”, aponta a DRCN. Juntamente com a igreja de São Francisco, dizem, é “um dos melhores exemplares das denominadas igrejas forradas a ouro do barroco joanino, conservando a sua estrutura arquitetónica gótica, que remonta ao século XV”.