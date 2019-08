Um falso alarme de tsunami, há 20 anos, deixou o Algarve em pânico

O antigo governador civil de Faro, Fialho Anastácio, não mais esqueceu o dia — e já passaram quase 20 anos — em que o Algarve foi atingido por um tsunami imaginário. Não houve mortos nem feridos, mas instalou-se o pânico.“Estava na praia do Barril (Tavira), com minha mulher, num domingo [22] de Agosto”, evoca. No intervalo entre um mergulho e um banho de sol, recebe um telefonema de Lisboa: “Sabe alguma coisa de uma onda gigante aí, no Algarve?”, pergunta-lhe o então ministro da Administração Interna, Jorge Coelho. O representante do Governo na região, de imediato, accionou as campainhas da Protecção Civil. “Vou já saber o que se passa”, respondeu.

