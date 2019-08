Emprego público tem mais 15.261 funcionários do que há um ano

O número de funcionários públicos voltou a aumentar 2,3% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado, para 690.494, correspondendo a mais 15.261 postos de trabalho, revela a síntese estatística divulgada hoje pela DGAEP.

“A 30 de Junho de 2019, o emprego no sector das administrações públicas situou-se em 690.494 postos de trabalho, indiciando um aumento de 2,3% em termos homólogos (mais 15.261 postos de trabalho), num nível idêntico ao observado no final do primeiro trimestre de 2019”, segundo aos dados da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

O aumento é explicado com o processo de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública.

Na administração central o aumento homólogo foi de 7.616 postos de trabalho no segundo trimestre, dos quais 5.030 em estabelecimentos de saúde do tipo Entidades Públicas Empresariais (EPE).

Já na administração local registaram-se mais 6.285 postos de trabalho nas carreiras de assistente operacional, assistente técnico e técnico superior.

Comparando com Dezembro de 2011, o emprego público caiu 5,1% em Junho, correspondente a uma redução de 37.291 postos de trabalho, sendo a administração central o subsector com a maior diminuição de trabalhadores: menos 30.469 (menos 5,5%).

Fim do ano lectivo reduz na edução

Face ao trimestre anterior, o número de funcionários públicos aumentou em 413 postos de trabalho (0,1%) em termos líquidos, já que enquanto na administração local e regional houve uma subida de 746 postos de trabalho (mais 0,5%), na administração central registou-se uma queda de 376 postos de trabalho.

A redução trimestral deve-se, sobretudo, à queda de 2644 postos de trabalho na área da Educação, “reflectindo o final do ano lectivo, com a cessação de contratos a termo de trabalhadores nos estabelecimentos de ensino básico e secundário, em particular, técnicos superiores para actividades de enriquecimento curricular (AEC), assistentes operacionais e docentes”, explica a DGAEP.

Por outro lado, o aumento de emprego, no trimestre, no Ministério da Administração Interna, de 3% (mais 1.364 funcionários), “decorre principalmente do recrutamento de agentes na PSP e de novos contratos a termo de vigilantes da floresta na GNR para as operações de prevenção de incêndios durante o verão”.

Na área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o aumento de 548 postos de trabalho (mais 1,3%) reflecte “a continuação, durante o segundo trimestre, da contratação de pessoal de investigação científica nos estabelecimentos de ensino superior”, lê-se no documento.

O emprego no sector das administrações públicas representava, no final do segundo trimestre, 13,2% da população activa e de 14% da população empregada.

Os dados mostram ainda que seis em cada 10 trabalhadores das administrações públicas são mulheres, “mantendo uma elevada taxa de feminização no sector, acima 10,7 pontos percentuais do mesmo indicador para o total da população activa”.

Remuneração média sobe para 1482 euros em Abril A remuneração base média dos funcionários públicos subiu 1,2% em Abril face ao mesmo período do ano passado, para 1482,5 euros ilíquidos devido sobretudo ao aumento do salário mínimo no Estado e ao descongelamento das carreiras, segundo a DGAEP. A síntese estatística do emprego público publicada pela Direcção-Geral do Emprego Público (DGAEP) indica que em Abril o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores das administrações públicas era de 1.482,5 euros ilíquidos (antes da dedução de quaisquer descontos), um aumento médio de 0,3% face a Janeiro e de 1,2% em termos homólogos. O aumento da remuneração média deve-se essencialmente à actualização do valor da remuneração mínima na administração pública, que passou de 580 euros para 635,07 euros em Janeiro, bem como ao descongelamento das carreiras. O impacto destas duas medidas “teve maior efeito na carreira de assistente operacional/operário/auxiliar, com variação positiva em relação a Abril de 2018 de 5%”, para 680 euros, acrescenta a DGAEP. Por outro lado, a carreira de pessoal de investigação científica viu a sua remuneração média cair em 16,3% para 2.764,3 euros brutos, “em resultado dos movimentos de entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios (entrada de novos trabalhadores em níveis remuneratórios na base da carreira)”. Já o ganho médio mensal nas administrações públicas (que inclui subsídios, suplementos, prémios e horas extraordinárias) era em Abril de 1730,8 euros ilíquidos, um aumento de 0,1% face a Janeiro e de 1,5% em termos homólogos, “pelos mesmos motivos referidos para a remuneração base média mensal”. O maior aumento homólogo no ganho médio mensal em Abril verificou-se nas Forças Armadas, com um crescimento de 5,4% para 1718,9 euros ilíquidos, seguido dos enfermeiros, com uma subida de 5,1% para 1.663,9 euros. A síntese estatística da DGAEP mostra ainda que os magistrados são quem tem a remuneração base média mais alta, de 4.860 euros ilíquidos, enquanto os assistentes operacionais/operários/auxiliares detêm o valor médio mais baixo, de 680 euros brutos. Por sua vez, os diplomatas continuam a registar o ganho médio mais elevado na administração pública, com 9480,1 euros, enquanto os assistentes operacionais/operários/auxiliares registam 840,2 euros.