Taarabt renova até 2022 com o Benfica

O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação com o marroquino Adel Taarabt, cujo contrato passa a vigorar até 2022, duas épocas mais do que o anteriormente previsto.

O médio de 30 anos representa o emblema da Luz desde a época 2015-16, tendo sido emprestado posteriormente aos italianos do Génova, antes de regressar a Lisboa.

Com Bruno Lage no comando técnico, Taarabt foi resgatado à equipa B, tendo contribuído para a conquista do título de campeão em 2018-19. Já nesta pré-temporada, foi decisivo no triunfo do Benfica sobre o AC Milan, na International Champions Cup.