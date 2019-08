Sá Pinto quer apuramento com vitória frente ao Brondby

Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, considerou esta quarta-feira, em conferência de imprensa referente à segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, agendada para quinta-feira (19h45, SPTV1) que a vantagem conquistada na Dinamarca, frente ao Brondby (vitória minhota por 2-4), não é suficientemente sólida para poder afirmar que o apuramento está decidido.

Essa é, segundo o técnico dos bracarenses, a mensagem que tem sido transmitida aos jogadores. “Está tudo em aberto e temos de entrar para ganhar. Esse é o objectivo: passar a eliminatória com uma vitória”, defendeu Sá Pinto, para quem o jogo com o Brondby parte do zero.

Sá Pinto espera um Brondby “a querer impor um ritmo alto” e a tentar “chegar o mais rápido possível” à baliza do Sp. Braga, manifestando ainda preocupação relativamente às bolas paradas, ponto forte dos dinamarqueses, pelo que não quer faltas junto à área.

Wenderson Galeno foi inscrito na UEFA e pode ser opção frente ao Brondby, embora Sá Pinto não o tenha confirmado. “Todos podem crescer física e tacticamente”, concluiu.