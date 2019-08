Portugal bate Suíça e tem um pé na qualificação para o Eurobasket

A selecção portuguesa de basquetebol bateu a Suíça, por 84-68, nesta quarta-feira, em jogo da terceira fase de pré-qualificação para o Eurobasket 2021.

Em Sines, a equipa de Mário Gomes esteve na frente em todos os parciais e beneficiou do jogo discreto de Clint Capela, jogador da NBA e grande figura da selecção suíça, que somou apenas 13 pontos e mostrou alguma apatia defensiva (apesar dos 11 ressaltos).

A Suíça acabou por revelar dificuldades defensivas constantes, sobretudo a lidar com as ligações entre os bases e os interiores portugueses, bem aproveitadas por Cláudio Fonseca e Jeremiah Wilson - este último responsável por 16 pontos e sete ressaltos.

Os triplos de Pedro Bastos e João Grosso, sobretudo no último período, permitiram a Portugal abrir uma vantagem grande no marcador, algo que, em caso de empate no final, pode ser decisivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Destaque, ainda, para o bom jogo do base Miguel Maria – 16 pontos e oito assistências – e para os contributos de Diogo Ventura e Cláudio Fonseca, vindos do banco.

Neste sábado (17h), Portugal viaja até Reiquejavique, capital islandesa, para selar, em caso de vitória, a presença na última fase de qualificação para o Eurobasket.

Caso consiga esse apuramento, Portugal integrará o grupo E, com Sérvia, Geórgia e Finlândia, precisando de superar balcânicos ou escandinavos (a equipa georgiana, como anfitriã, tem lugar garantido). Só desta forma Portugal poderá ir ao Eurobasket, prova que falha desde 2011.