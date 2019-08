O Liverpool conquistou nesta quarta-feira, pela quarta vez na história, a Supertaça europeia de futebol. Em Istambul, numa final 100% inglesa, os “reds” impuseram-se ao Chelsea no desempate por grandes penalidades (5-4), depois do 1-1 do tempo regulamentar e do 2-2 no prolongamento.

