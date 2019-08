Rapper A$AP Rocky condenado por agressão na Suécia

O rapper norte-americano A$AP Rocky foi condenado por agressão na Suécia, tendo recebido pena suspensa, num caso que fez o presidente dos EUA tecer duras críticas ao país escandinavo, depois de o jovem de 30 anos ter passado quase um mês em prisão preventiva. Dois outros elementos do grupo do rapper que estiveram envolvidos na mesma rixa foram também condenados.

Rakim Mayers, nome de baptismo do músico, aguardava a sentença em liberdade, nos Estados Unidos, e alegava ter agido em legítima defesa. O tribunal rejeitou esta defesa, com base nos depoimentos de duas testemunhas, mas considerou que as agressões não tiveram gravidade suficiente para merecer a prisão, optando pela pena suspensa.

O caso de A$AP Rocky chamou a atenção de Donald Trump depois da intervenção de vários músicos, amigos do rapper. O presidente norte-americano chegou mesmo a pedir a libertação do jovem, no meio de críticas à justiça sueca e ao primeiro-ministro do país. “Estou muito desiludido com o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, que foi incapaz de agir. A Suécia desiludiu a nossa comunidade afro-americana. Assisti aos vídeos de ASAP Rocky e ele estava a ser perseguido e assediado por desordeiros”, afirmou, numa das várias críticas que fez através do Twitter.

Em actualização