Fraude permite aos alunos tirar carta sem aulas práticas

O novo sistema de controlo das aulas práticas dadas pelas escolas de condução permite aos alunos tirar a carta sem alguma vez terem entrado num veículo do estabelecimento em que estão inscritos, revela o Jornal de Notícias.

Fontes do sector garantiram ao diário que o uso deste estratagema já foi denunciado por um empresário do ramo, em finais do ano passado, ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

A funcionar desde 2017, o sistema de monitorização assenta nos dados recolhidos por um aparelho, que pode ser um smartphone ou um tablet munido da aplicação adequada. A distância percorrida fica ali registada, bem como a velocidade, a duração da aula e os dados dos alunos e do instrutor. Porém, há instrutores que levam três e quatro aparelhos no mesmo carro, registando assim aulas fictícias. É através de um cartão com código de barras que o aparelho identifica os dados da viatura e dos respectivos ocupantes. Porém, o cartão pode ser impresso de forma ilimitada, dizem as mesmas fontes.

Questionado pelo JN, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes respondeu que “os sistemas de monitorização foram certificados de acordo com o legalmente estabelecido, estando sujeitos a fiscalização”.