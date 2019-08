“Não gostava de ver o SNS transformar-se num serviço de previdência de pobres”

Com 66 anos e com mais de 40 como médico, José Fragata é vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa e director do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Marta (que pertence ao Centro Hospitalar Lisboa Central), onde lidera há 12 anos o único centro de transplantação pulmonar do país. Queria ser anatomista, mas ao seguir a mulher, Isabel Fragata, quando ela decidiu ir trabalhar para o interior do país, transformou-se em cirurgião. Para este médico, a “transplantação é uma das maiores formas de altruísmo que existem”. José Fragata afirma que Portugal é um país melhor porque tem um Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas confessa-se preocupado com a situação actual. Defende que a saúde precisa de reformas e espera que na próxima legislatura alguém tenha coragem de as fazer.

Continuar a ler