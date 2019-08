Falso conhecimento

Ia escrever sobre duas refeições que aprendi com a minha mãe: o elevenses, que é um tea break entre o pequeno-almoço e o almoço, e o high tea, que é um lanche ajantarado que se come quando não se comeu o afternoon tea que se aconselha para as quatro da tarde. No impecável Reid’s, no Funchal, é correctamente servido a partir das 15h30.

