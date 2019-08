António Costa: razão e musculação

Tempos houve em que o PS espalhava cartazes pelo país com o famoso slogan “razão e coração”. Foi assim que António Guterres foi eleito, após dez anos de cavaquismo. O novo António não vai nisso. Costa é todo ele “razão e musculação”. Nem por um segundo duvida da necessidade de ter mão firme enquanto primeiro-ministro, e conhece bem o velho fascínio português pelo exercício da autoridade. Neste particular, António Costa tem a mesma escola de José Sócrates – ambos aprenderam, a partir da primeira fila, que não chega ter uma grande cabeça (como Guterres tinha) para ser um grande líder (que Guterres nunca foi), e as fraquezas e indecisões do actual secretário-geral da ONU foram uma eficientíssima vacina para a geração de socialistas que se lhe seguiu.

