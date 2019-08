Bloquista critica “geringoncismo” a propósito da greve dos motoristas

A decisão de avançar para requisição civil parcial de motoristas de matérias perigosas e de militares das forças armadas com formação para conduzir camiões com este tipo de materiais foi tomada na segunda-feira ao fim do dia pelo Governo e divide os partidos, gerando mais críticas à esquerda do que à direita. Não contente com a falta de acutilância da esquerda, Pedro Soares, deputado do Bloco, considera que é essa “postura rendida ao populismo que engorda o PS, não são as lutas pelos direitos de quem trabalha”.

O PCP emitiu um comunicado logo na noite da decisão em que considera que estão a ser introduzidas “limitações no direito à greve”. Os comunistas defendem que a resposta aos problemas tem de ser “acompanhada de uma negociação colectiva” e reafirmam “a defesa do efectivo exercício do direito à greve”.

Os bloquistas têm assumido sempre que qualquer solução para o conflito tem de passar pelo contrato colectivo e pela negociação e não pela limitação do direito à greve, mas só esta terça-feira Catarina Martins foi mais clara. “Decretar a requisição civil a pedido das entidades empregadoras é um erro e é uma limitação do direito à greve”, afirmou a coordenadora do Bloco à margem de uma visita ao Centro de Reabilitação Rovisco Pais, no distrito de Coimbra, pedindo responsabilidade aos intervenientes para prevenir a “escalada de provocações". Para o BE, o Governo deve “exigir que todas as partes se sentem em negociações sem pré-condições”.

Já o PS saiu em defesa do Governo ao considerar que o executivo agiu com “proporcionalidade” ao decretar a requisição civil dos motoristas em greve apenas nos sectores e regiões em que se verifica incumprimento de serviços mínimos. Em comunicado enviado à Lusa, o PS assumiu entender a “acção do governo como a forma apropriada de compatibilizar o exercício do direito à greve como o exercício dos demais direitos dos trabalhadores e da população em geral”.

O PS sublinhou ainda que “continua a defender o direito à greve” e “rejeita qualquer tentativa oportunista de tentar aproveitar esta situação para introduzir alterações legislativas que visem atacar o direito à greve ou que pretendam condicionar indevidamente o exercício desse direito”.

No comunicado, o PS assinalou que foi a “falta de cumprimento dos serviços mínimos na greve dos motoristas” que “conduziu à necessidade” de decretar a requisição civil.

A culpa da “geringonça"

A suposta brandura das reacções do Bloco e do PCP à gestão da greve por parte do executivo desagradou ao bloquista Pedro Soares que escreveu um post no Facebook dando conta do seu incómodo. “Ainda há quem, sendo de esquerda, hesite sobre o apoio à luta dos motoristas, venha com falinhas mansas acerca dos serviços mínimos decretados pelo Governo, faça comoventes apelos à calma entre as partes para que o país não saia prejudicado, demonize os sindicatos e as lutas ‘inorgânicas’ e, historicamente ainda mais ridículo, procure algum paralelismo entre esta luta e o que se passou com o patronato dos transportes de mercadorias no Chile, nos anos 70 do século passado”.

Para Pedro Soares, foi o "geringoncismo” que “embotou o raciocínio político de muito boa gente, que já não sabe colocar-se com clareza de um dos lados das lutas”. Esses, descreve o dirigente do Bloco de Esquerda, perderam “gume no combate político”, deixando-se “submeter ao pânico da contabilidade dos votos.”

“É esta postura rendida ao populismo que engorda o PS, não são as lutas pelos direitos de quem trabalha”, acrescenta o também deputado.

Dano desproporcional

Do lado do CDS, o deputado Pedro Mota Soares assumiu o apoio à decisão do Governo. “Para se decretar a requisição civil, é sinal de que os serviços mínimos falharam, que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos e, por isso mesmo, acho que o país vai ter que fazer uma reflexão sobre a forma como os serviços mínimos são definidos, mas acima de tudo como garantimos o cumprimento dos serviços mínimos”, disse em declarações à Lusa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mota Soares referiu haver um “dano desproporcional a muitos portugueses” para a defesa de interesses particulares que, por muito legítimos que sejam, não podem “parar um país com as consequências que isso tem” e lembrou que, neste caso, “a liberdade de circulação é um direito fundamental”. O ex-ministro do CDS volta a questionar se “já se pode alterar a lei da greve”.

O PSD já se mostrou disponível para alterar a legislação relacionada com a greve, mas sem pressas e sem andar “ao sabor dos acontecimentos”, segundo o comunicado divulgado há quatro dias. O partido de Rui Rio ainda não reagiu após a decisão de decretar a requisição civil. A sua mais recente publicação na rede social Twitter é enigmática: “Ensinam-nos aqui que a greve dos motoristas só pode ser suspensa ou adiada pelos seus sindicatos que é quem a decreta. Que bom aprender com quem tanto sabe. E eu a pensar que os governos é que decretavam as greves. Aprende-se tanto aqui no Twitter. É quase uma Universidade.”

Em Abril, aquando da primeira greve de motoristas de matérias perigosas, Rui Rio disse concordar com a requisição civil. Com Lusa