A luta de classes continua

A greve dos motoristas iniciada no dia 12 de Agosto representa em primeiro lugar uma derrota para António Costa, porque o papel do seu Governo era tentar evitá-la e não trabalhou nesse sentido. É também uma derrota para as centrais sindicais tradicionais, a CGTP e a UGT. (...) É verdade que vivemos num país de regime capitalista e ainda bem, mas os motoristas também têm direito ao seu 25 de Abril e a terem um salário equivalente aos licenciados da função pública. Num qualquer país da UE, os motoristas de pesados usufruem de salários superiores...

No incêndio de Pedrógão, onde morreram queimadas 64 pessoas, Costa não desmarcou uma semana de férias na praia. Por que razão está tão aflito com esta greve, justíssima? Está na hora de Costa reler O capital, de Karl Marx, a que o Partido Socialista se afirma ideologicamente ligado, porque há portugueses que já se encontram dentro do paraíso anunciado e outros também querem lá chegar.

Angélica de Carvalho, Chaves

Preso por ter cão e preso por não ter

Parece impossível! Ora vejam lá: o Governo não está a agir bem por ser necessário minimizar os efeitos de uma greve desproporcionada e fora do tempo. Está a fazê-lo só para ganhar votos, dizem os comentadores Ana Sá Lopes e Luís Afonso (Bartoon). Aparentemente, o desejável para estes cultores do cinismo político seria que o Governo se abstivesse de agir, ainda que perdesse votos. Certo é que, nesse caso, seria alvo de forte crítica feita pelos mesmos, pois deveria ter agido, e gritando aos sete ventos: o Estado falhou!

João de Braga Filho, Braga

A greve de todas as greves

De um lado temos os maus da fita, que dizem ser os empedernidos trabalhadores, em que um pardal dita o que devem fazer sem que o ministro do Trabalho venha a terreiro, como bem lhe convinha, defender ou até chamar a atenção daqueles que já estão a ser incriminados por usarem o direito inalienável de fazer greve, palavra esta que soa pior do que em regimes totalitários; do outro lado da barricada temos o actual PM e sua comandita da Administração Interna, alegadamente a representarem o patronato mais reaccionário do que em tempos do fascismo. Actualmente, só os patrões é que têm todos os direitos, enquanto os trabalhadores são obrigados as ter todas as obrigações, sem sequer tugir ou mugir. Resumindo, apareça um tradutor que saiba distinguir qual a língua ou o vozear de um abutre e de um pardal.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Comparações

Gostaria de sugerir que o PÚBLICO nos informasse de um ponto: sabendo nós qual o salário base dos motoristas agora em greve, e para facilitar o julgamento daqueles que dessa mesma greve sofrem os efeitos, ou seja, todos nós, e também – não o desminto – para baixar um pouco o tom desta autêntica “agit-prop” (Ana Sá Lopes dixit), gostaria de saber quanto ganha cada motorista ao serviço do nosso primeiro-ministro e também do nosso Presidente da República, e quantas horas de trabalho prestam por dia. Só para se poder fazer uma comparação...

Carlos Gilbert, Porto