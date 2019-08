Leandro Erlich faz-nos repensar a realidade no fundo de uma piscina

As exposições de Leandro Erlich fazem-nos olhar duas vezes para o que está à frente dos nossos olhos. Será realidade o que estamos a ver? Ou uma ilusão? Em The Confines of the Great Void, a exposição do artista argentino de 46 anos que está patente no CAFA Art Museum, em Pequim, na China, Elrich constrói (e desconstrói) cenas do nosso quotidiano, nesta que é a sua maior instalação a solo até ao momento. Já dizia o ditado, quem anda à chuva molha-se, mas será que o mesmo se aplica a quem está submerso dentro de uma piscina? Veja as imagens.