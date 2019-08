“O sul é onde se vive a pior situação”, reconhecem as petrolíferas

O primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas fez mossa em vários pontos do país, mas foram as disrupções no abastecimento ao aeroporto de Lisboa e ao sul do país – e em particular à rede de postos prioritários no Algarve – que levaram o Governo a avançar com uma requisição civil cirúrgica, para travar maiores consequências de um protesto de duração incerta.

