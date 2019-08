Krasnodar vence no Dragão e afasta FC Porto da Champions

O FC Porto foi nesta terça-feira eliminado da Liga dos Campeões, ao perder na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória, com o Krasnodar, por 2-3. No Estádio do Dragão, os “azuis e brancos” desbarataram a vantagem alcançada na Rússia ainda na primeira parte e já não foram a tempo de recuperarem. Contas feitas, vão disputar a fase de grupos da Liga Europa.

O Krasnodar começou por surpreender logo aos 3’, na sequência de um pontapé de canto. Danilo desviou ao primeiro poste, mas a bola foi parar aos pés de Tony Vilhena. Sozinho ao segundo poste, o médio holandês não teve dificuldades em inaugurar o marcador.

O FC Porto tentou responder, com constantes trocas posicionais entre Luis Díaz e Nakajima, mas voltou a ser surpreendido num contra-ataque. Lançado para as costas do quarteto defensivo “azul e branco”, Suleymanov (a única novidade no “onze” do Krasnodar face ao jogo da primeira mão) surgiu na cara de Marchesín e finalizou com um remate rasteiro, aos 13’.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O pesadelo dos “dragões”, porém, ainda não tinha acabado. Aos 34’, naquele que foi o terceiro remate dos russos à baliza , Suleymanov bisou, na sequência de uma grande jogada individual.

A perder por 0-3 ao intervalo, Sérgio Conceição arriscou, com Zé Luís no lugar do lateral argentino Saravia (Corona baixou para lateral). E aos 57’ o risco começou a compensar, quando Alex Telles descobriu o avançado cabo-verdiano na área para uma emenda de cabeça.

O pressing dos “dragões” acentuou-se e o 2-3 chegou aos 76’, graças a um remate de fora da área de Luis Díaz, um dos mais inconformados em campo. Nessa altura, o Krasnodar já raramente conseguia sair em transições e ia-se valendo da competência do jovem guarda-redes Safonov. Mas foi aguentando o resultado a até final e apurou-se para o play-off de acesso à Champions.