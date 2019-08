As revoluções estiveram a passar por aqui

“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”, dizia o poeta, mas há sempre uma questão que se levanta: e se a alma não é pequena e as coisas mesmo assim não valem a pena? Às tantas, já muito perto do final de During Revolution, exibido no Concurso Internacional desta 72.ª edição do Festival de Locarno, uma mulher desfaz-se em lágrimas numa sala às escuras enquanto diz que perdeu tudo: “Perdemos amigos, família, estamos falidos, fomos humilhados, já nem sabemos o que é manter uma relação viva. Não resta nada.”

Quase duas horas e meia antes, víramos um casal a discutir no sofá por causa da organização interna de um portátil; as últimas imagens do filme de Maya Khoury são de gente que foge, à noite, por ruas e estradas escuras e destruídas, com crianças nos braços. O tempo que mediou entre uma e outra imagem é o tempo da revolução síria, da esperança num futuro melhor sem Bashar al-Assad ao desencanto de ver um país destruído, talvez sem esperança de regresso. During Revolution é isso – a revolução vivida de dentro, através de imagens rodadas ao longo dos anos, com telemóveis, câmaras portáteis e computadores pelos membros do colectivo audiovisual sírio Abounaddara, cujos instantâneos “a quente” o Doclisboa tem exibido nos últimos anos.

Aqui, a urgência do momento é substituída por uma construção em mosaico onde o pessoal e o político já não conseguem dissociar-se, numa sociedade em convulsão em que o idealismo é permanentemente temperado pela desconfiança e pelo cinismo – e onde a democracia é um ideal em constante confronto com a realidade. Às tantas, alguém pergunta: “Ainda somos capazes de traduzir slogans em acções?” E outra pessoa diz: “Talvez tenhamos medo de falhar, talvez apenas sejamos sonhadores.” During Revolution, documento vital organizado por Maya Khoury com a ajuda das veteranas Véronique Lange e Claire Atherton (a montadora de Chantal Akerman, este ano homenageada com um prémio de carreira), começou vida em 2017 como um work in progress na Documenta 14 de Kassel. Esta versão final faz jus ao título: a vida durante a revolução.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É o momento para trazer à baila o filme de José Filipe Costa, Prazer, Camaradas!, exibido fora de concurso, pelo laço temático que o une a During Revolution. Aqui é da Revolução dos Cravos que se fala, e dos estrangeiros que a vieram viver/fazer connosco. Alguém diz às tantas que tinha vindo ver “se era realmente possível fazer uma revolução na Europa”. Meio século depois, que resposta dar a isso? A deste filme conceptual, intrigante, não é cabal. Documenta um confronto entre estrangeiros educados, intelectualizados, pensadores, que encontraram um Portugal atávico e “atrasado”, nas palavras deles, e as tradições rurais arreigadas de regiões que ainda viviam fora do mundo mas estavam abertas a aprender, dentro de alguns limites. Costa mostra-o como uma caixa de surpresas para ambos os lados, como uma utopia social bem intencionada que transcendia a mera situação política, mas que trai desde o princípio expectativas e estereótipos.

O rasgo do autor de Linha Vermelha é dar corpo a estas histórias verdadeiras recusando a forma do documentário clássico ou da reconstituição: o cineasta pega, onde possível, nos exactos não-profissionais que viveram estes eventos e põe-nos a reconstituí-los, nos dias de hoje, sem pretensão de realismo, nos exactos locais onde eles decorreram, com as rugas da idade e a experiência que entretanto acumularam na vida. É um efeito de distanciamento brechtiano que cria no espectador uma lúdica e encantatória experiência: um faz-de-conta onde se misturam a resignação desencantada e o optimismo arregalado, onde se celebra o que foi, se reconhece a sua importância e se lamenta o que não chegou a ser. A revolução passou por aqui, sim, e estamos todos melhor graças a isso; Prazer, Camaradas! propõe-nos que, mais do que lamentarmos o que não se ganhou, festejemos o que se venceu, em plena consciência de que a revolução é um processo contínuo e que o mais difícil é sempre o que vem depois.