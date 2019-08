Nove mulheres relatam histórias de alegado assédio sexual por parte de Plácido Domingo

Pelo menos nove mulheres relatam histórias de alegado abuso sexual perpetradas pelo tenor Plácido Domingo, um dos cantores de ópera mais conhecidos do mundo, nos últimos 30 anos. De acordo com os testemunhos recolhidos pela agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), o cantor lírico terá pressionado várias mulheres a manter relações sexuais com ele a troco trabalho e, quando recusavam, prejudicava-as profissionalmente.

Oito cantoras e uma bailarina contaram à AP situações em que foram assediadas sexualmente pelo cantor espanhol ao longo de mais de três décadas (desde meados dos anos 1980), normalmente em situações em que Plácido Domingo ocupava posições de gestão dentro das companhias.

Uma das mulheres relatou que Domingo enfiou a mão por debaixo da sua saia e outras três contaram à AP que Domingo forçou beijos em camarins, quartos de hotel e em almoços de trabalho.

“Um almoço de trabalho não é algo estranho”, disse uma das cantoras. “Mas ter alguém a tentar segurar a tua mão durante um almoço de trabalho é estranho – pôr a mão no teu joelho também é um pouco estranho. Ele estava sempre a tocar-te de alguma forma, sempre a beijar-te.”

Para além das nove mulheres que relataram as suas histórias à AP, outras mulheres afirmaram à agência noticiosa terem sido alvo de outras investidas de Plácido Domingo que as deixaram desconfortáveis – como a história de uma cantora que foi convidada para sair pelo cantor várias vezes depois de ter sido contratada para cantar com ele nos anos 1990.

No total, a AP falou com quase 30 cantoras, bailarinas, músicas de orquestra, membros do staff, professoras de canto e uma administradora que confirmam estas histórias.

Acusações “imprecisas”, reage cantor

Contactado pela agência noticiosa, o cantor lírico recusou-se a comentar sobre situações especificas, mas enviou um comunicado onde se lê que “estas acusações, de anónimas que remontam a situações com mais de 30 anos, são muito graves e, tal como foram apresentadas, imprecisas”.

“Ainda assim, é doloroso ouvir que posso ter incomodado alguém ou tê-la deixado desconfortável – mesmo que tenha sido há muito tempo e apesar das minhas melhores intenções. Sempre achei que todas as minhas interacções e relações foram bem-vindas e consensuais”, continua o comunicado.

“No entanto, reconheço que as regras e os standards com que nos regemos – e devemos reger – hoje em dia são muito diferentes das do passado. Sou abençoado e privilegiado por ter uma carreira com mais de 50 anos na ópera e de me pautar pelos mais altos padrões”.