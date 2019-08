Corrida vertical está de volta ao Amoreiras

A Challenge Up 360º, que resulta de uma parceria entre o miradouro Amoreiras 360º Panoramic View e a Xistarca, empresa que presta serviços na área do desporto, está de volta a Lisboa. A partir das 10h de 8 de Setembro, a proposta é para vencer o desafio de subir, em passo de corrida, a distância entre a zona da escadaria central no piso 1 do Amoreiras Shopping Center e o miradouro, que se encontra 174 metros acima do nível do mar. Ao todo, há que vencer 380 degraus.

As corridas anteriores Challenge Up 360º receberam 200 pessoas e as inscrições esgotaram depressa. No entanto, a organização garante que, para já, ainda há vagas. As inscrições estão disponíveis através do site oficial da prova ou presencialmente, na sede da Xistarca (Calçada da Tapada, 71A, Lisboa), todos os dias úteis, das 9h30 às 13h e das 14h às 18h30.

Até 31 de Agosto, a participação tem um custo de nove euros. A partir dessa data e até 4 de Setembro, caso ainda haja vagas, o valor passa a 11 euros por pessoa.