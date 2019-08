Liam Hemsworth deseja “saúde e felicidade” a Miley Cyrus

Quando a actriz e cantora norte-americana Miley Cyrus foi apanhada aos beijos com Kaitlynn Carter — que se celebrizou do outro lado do Atlântico pela sua participação no reality show da MTV The Hills: New Beginnings, ao lado do seu então marido Brody Jenner —, não foi difícil adivinhar que a relação de dez anos entre a estrela da música e o Gale de Os Jogos da Fome estaria por um fio. A resposta chegou ontem, com um comunicado oficial em que se informa que o casal “concordou separar-se”.

Agora, o australiano veio a público, através da sua conta de Instagram, negar ter prestado quaisquer declarações a jornalistas ou meios de comunicação. Mais: o actor deita por terra quaisquer teorias de que teria ficado um gosto amargo, afirmando que “desejo-lhe [à Miley] nada além de saúde e felicidade”. E, para que não haja dúvidas, Liam Hemsworth termina o apontamento com “Paz e Amor”.

Já sobre o apaixonado caso entre Miley e Kaitlynn, a imprensa norte-americana cita amigos da primeira para concluir que esta não será uma relação a longo prazo. “Para Miley, é divertimento; para Kaitlynn, é muita coincidência envolver-se com uma estrela da música tão conhecida quando o que ela própria mais quer para si é ser famosa”, cita o Entertainment Tonight.