JSD quer escolas registadas nos bancos de voluntariado e benefícios sociais para voluntários

A lei do voluntariado tem já mais de 20 anos e nestas duas décadas muito mudou neste sector, sobretudo com o aumento do voluntariado corporativo, feito pelas empresas, e com uma nova atitude dos estudantes. Apesar disso, nos últimos anos os portugueses reduziram a sua participação no voluntariado: a partir dos inquéritos ao trabalho voluntário, o Instituto Nacional de Estatística (INE) concluiu que eram mais de um milhão em 2012 (em plena crise), ao passo que se estima que no ano passado já só 695 mil pessoas tenham participado em pelo menos uma actividade formal ou informal de voluntariado.

