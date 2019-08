Das t-shirts aos congressos e sardinhadas. Em que gastaram dinheiro os partidos em 2018

Facturas de telecomunicações, viagens, refeições, listas de quilómetros, aluguer de autocarros, produção de cartazes e panfletos, decoração de salas de congressos e conferências. Com mais dígitos à esquerda do símbolo do euro ou até ao cêntimo. As listas de acções e meios de propaganda política dos partidos relativas a 2018 estão na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e à partida há várias ilegalidades, que vão desde a falta de entrega de vários partidos até à ausência de indicação de quantas pessoas participaram nos eventos. Mas até apontar isso, a entidade ainda demorará, como é hábito, vários anos.

