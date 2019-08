Hong Kong: a arte post-it da revolta anti-sistema

Os protestos contra a asfixia democrática perpetrada pela China sobre Hong Kong — e também contra a brutalidade policial que tem sido aplicada contra quem neles participa — têm aguçado a criatividade e expressão artística de cidadãos e activistas anti-sistema. Entre os cidadãos, a caneta e o post-it têm ganho terreno. Milhares de pequenos quadrados coloridos com mensagens de amor e de revolta têm coberto janelas, paredes, pilares, viadutos. São visíveis também sobre os próprios manifestantes, mas é sobretudo sobre a Lennon Wall, uma parede de mosaico que nasceu no centro de Hong Kong, em plena "Revolução do Guarda-Chuva", em 2014, que se concentram em maior número. "Libertem Hong Kong", pode ler-se numa das instalações de post-it patentes nas imagens da Reuters. "Luta contra o poder", "És bela, Hong Kong", "Obrigado, Hong Kong" estão também inscritos em alguns dos pequenos papéis coloridos, em inglês.