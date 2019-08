A corrida mais louca do mundo

Já começou A Corrida Mais Louca do Mundo aos Combustíveis, numa bomba de gasolina perto de si. Os pilotos são muito estranhos e vão fazer de tudo para abastecer as suas viaturas. O carro do Presidente da República já está atestado como condutor cuidadoso que sempre foi. O bólide do ministro das Infra-estruturas também já estava precavido desde Julho devido à possível greve dos motoristas de matérias perigosas. Existem outros participantes prontos a encherem jerricãs, os sôfregos do bidão, gananciosos que esgotam o combustível, açambarcadores que armazenam nas arrecadações dos prédios combustíveis líquidos e lutadores nas filas das áreas de serviço, dando razão aos poucos que acham que isto não é uma crise energética, é uma crise de valores pronta a inflamar.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Trabalham muito e ganham pouco

A greve dos motoristas, por um Contrato Colectivo de Trabalho, pelo pagamento das horas extras e por melhor salário, é justa. Trabalham muito e ganham pouco! Na Antena 1, um motorista de combustíveis diz que entrou às 5h da madrugada e acabará o serviço às 22h. São 17 horas de jornada! Outro terá 14 horas de trabalho, receberá dez, as outras são de borla! (…) Discussões intermináveis à volta desta perigosa situação têm omitido o seu trabalho esgotante, penoso e arriscado, com um salário-base de 600 euros. É miserável! Classificar a associação patronal, face ao exposto e a esta esmola, como inqualificável, é benevolência da palavra! A escravatura acabou... na lei.

A posição do negociador do sindicato independente, Pardal Henriques, é discutível. Por que reivindica salários já para o ano de 2021? Por que violou o sigilo de reuniões entre parceiros? Estamos em 2019, por que negoceia um salário base para os camionistas até 2025? Pardal, não sendo do sector, tem um protagonismo excessivo. A luta é seria demais para que o primeiro milho seja dos pardais...

O executivo ameaçou os trabalhadores com a requisição civil, antes de a luta avançar, depois de decretar serviços máximos, esvaziando uma legítima greve e desrespeitando-a. A sua posição e a da Antram é de sintonia. Se dúvida houvesse e face ao exposto, conotar este desgoverno com a esquerda ou é miopia política ou desonestidade intelectual!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Qualquer greve

Qualquer greve tem de ter um enquadramento legal e tem as suas regras que provocam por vezes diversas discussões como, por exemplo, a legalidade ou não dos piquetes de greve e a forma como estes podem actuar e os serviços mínimos decretados pelo Governo. A avaliação sobre a legitimidade de uma greve é, por vezes, confundida com os transtornos que a mesma pode provocar mas, neste caso, os governos existem para avaliar os diversos direitos em confronto, devendo sempre e antes de tudo cumprir a lei. A Constituição Portuguesa tanto defende o direito dos grevistas como o direito de todos os outros e, portanto, só temos de esperar que o Governo cumpra a lei.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora