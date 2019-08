Incêndio em creche nos EUA mata cinco crianças

Um incêndio que começou por volta das 1h15 da manhã (hora local) deste domingo numa creche no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, matou cinco crianças e feriu com gravidade a proprietária do estabelecimento, noticia a agência Associated Press (AP).

Segundo a agência, as crianças que morreram no incêndio tinham entre oito meses e sete anos. A proprietária da creche, que foi levada de helicóptero para um hospital na cidade de Pittsburgh, era mãe de uma delas. A AP avança ainda que um vizinho também terá ficado ferido ao tentar socorrer as crianças e quem estava dentro do prédio.

A Creche da Família Harris (the Harris Famil Daycare) funcionava como “um serviço de cuidados para crianças durante 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados” e estava integrada num prédio residencial da cidade de West Erie, na Pensilvânia.

O chefe dos bombeiros locais afirmou que ainda é cedo para determinar a origem do incêndio, mas é provável que o fogo tenha começado na sala de estar de primeiro andar do prédio. O acidente já está a ser investigado pelas autoridades.