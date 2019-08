A dor d’alma do Presidente Macri perante a derrota nas primárias

Se quase todas as sondagens davam a vitória a Alberto Fernández nas eleições primárias abertas deste domingo na Argentina, nenhuma dava uma diferença tão grande como a que se veio a verificar. O Presidente Mauricio Macri perdeu com estrondo o primeiro round do combate com a sua antecessora, Cristina Fernández de Kirchner, candidata à vice-presidência pela Frente de Todos, com uma diferença de 15,1%.

As eleições presidenciais realizam-se apenas a 27 de Outubro, mas estas eleições primárias abertas para escolher os candidatos de cada partido e definir aqueles com popularidade suficiente para ir realmente às urnas (pelo menos 1,5% dos votos) era visto como o primeiro grande teste e Macri chumbou no exame: conseguiu 32,2% contra 47,3%.

“Faz-me doer a alma que tantos argentinos acreditem que é preciso regressar ao passado”, disse o chefe de Estado perante a dimensão da derrota. “Os argentinos começam a escrever outra história”, sublinhou, por seu lado, Alberto Fernández.

Os mercados não gostaram mesmo nada dos resultados e a agência Bloomberg previa um dia de quedas, de até 25% no valor do peso argentino face ao dólar, e de até 20% no valor dos títulos do tesouro face ao possível regresso do peronismo de esquerda ao poder.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fernández é visto como um candidato moderado, mas os analistas liberais temem que a força por trás da Frente de Todos seja mesmo a ex-Presidente Cristina Fernández, o que poderia levar a uma política populista de esquerda.

Nada ficou decidido nestas eleições, a não ser o número de candidaturas presidenciais que estarão nos boletins de voto a 27 de Outubro. Das dez que se apresentaram aos eleitores, seis conseguiram superar o limiar de 1,5% para ser considerada válida.

Roberto Lavagna, ex-ministro da Economia de Cristina Kirchner, candidato do centro, ficou em terceiro lugar, com 8,35%. No quarto lugar ficou o líder do Partido dos Trabalhadores Socialistas, Nicolás Del Caño, com 2,89%.; seguido de Juan José Gómez Centurión, veterano da guerra das Malvinas, com 2,63% ; e do economista liberal José Luis Espert, com 2,22%.