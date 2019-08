Aeroporto de Hong Kong cancela maioria das partidas por causa de protestos

O aeroporto de Hong Kong cancelou a maioria dos voos desta segunda-feira por causa dos manifestantes que há quatro dias ocupam um dos terminais.

Perto das 17 horas (10h em Portugal continental), as autoridades aeroportuárias decidiram cancelar todos os voos de saída cujo check-in ainda não se tivesse iniciado. Os voos com destino a Hong Kong que ainda não estivessem a caminho também foram suspensos ou desviados para outros locais. O último voo a aterrar é proveniente de Sydney e tinha chegada marcada para as 17h31, hora local. Pelo menos 130 voos foram afectados, incluindo seis chegadas.

Nas imediações do aeroporto, o cenário é caótico. Os transportes públicos estiveram lotados durante todo o dia, e há engarrafamentos nas estradas mais próximas, diz o South China Morning Post.

A ocupação daquele que é um dos aeroportos mais usados em todo o mundo – em 2018, cerca de 75 milhões de passageiros passaram por ali – acontece ao fim de dez semanas consecutivas de protestos antigovernamentais em Hong Kong. Inicialmente, as manifestações foram motivadas pela intenção do executivo local em aprovar uma lei que iria permitir a extradição de suspeitos de crimes para a China, e que uma parte significativa da população encara como mais uma forma de interferência de Pequim em assuntos internos do território.

Apesar de a medida ter sido posta de lado pelas autoridades locais, as manifestações continuaram e adquiriram uma motivação mais abrangente, como um protesto contra o que dizem ser a asfixia democrática feita pela China sobre Hong Kong, e também contra a brutalidade policial. No domingo, a polícia voltou a recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação no centro da cidade.

A China comparou a acção dos manifestantes no aeroporto a actos de “terrorismo”, embora o tom dos protestos tenha sido maioritariamente pacífico. “Manifestantes radicais usaram armas perigosas para atacar as forças [policiais], e isto já constitui um crime grave, bem como um sinal de terrorismo”, disse o porta-voz do Gabinete para Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo chinês, Yang Guang.

Os protestos deste Verão em Hong Kong representam a mais séria crise de legitimidade das autoridades chinesas no território que passou para a sua administração em 1997, depois da época colonial britânica. Uma parte significativa da sociedade considera que a China tem restringido cada vez mais os direitos e garantias democráticas asseguradas pela Lei Básica, a mini-Constituição que permite ao território manter um sistema político diferente do da China continental.