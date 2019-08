Em dois anos de existência, o Ecomare já acolheu 1196 animais marinhos

Tem condições que o tornam único na Europa e apesar da sua curta existência – foi inaugurado em Junho de 2017 - a actividade que vai produzindo é já uma referência. O Ecomare - Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos da Universidade de Aveiro já acolheu 1.196 animais em perigo nas suas instalações e tem aprovados 35 projectos de investigação, num valor de 8,5 milhões de euros. Números que falam por si, numa altura em que a unidade de investigação está na corrida aos Prémios Regiostars 2019, atribuídos anualmente pela Comissão Europeia a projectos financiados pela UE que demonstram excelência e novas abordagens no âmbito do desenvolvimento regional, com o objectivo de inspirar outras regiões e gestores de projectos em toda a Europa.

Continuar a ler